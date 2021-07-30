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8 сентября, 10:46
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Баина Лиджи-Горяева – обладательница заветной «серебряной кнопки» от YouТube побывала у нас в гостях!

Баина Лиджи-Горяева – обладательница заветной «серебряной кнопки» от YouТube побывала у нас в гостях!

 На этой платформе существует несколько уровней награды за достижение определенного числа подписчиков. Самый первый – это серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков на канале. Баина исполняет песни на английском, калмыцком и русском языках, причем она не только поет, но и довольно неплохо играет на гитаре.

Свое первое видео она опубликовала в декабре 2017, с тех пор, в одночасье ставшая знаменитостью – она стала развивать свой видеоблог. Подробности смотрите сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.

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