Баина Лиджи-Горяева – обладательница заветной «Серебряной кнопки» от YouТube

Напомним, на этой платформе существует несколько уровней награды за достижение определенного числа подписчиков. Самый первый – 100 тысяч – это и есть «Серебряная кнопка».

Творчество нашей землячки объединяет на сегодня 134 тысячи человек из разных уголков мира. Сейчас блогер набирается энергии и вдохновения в родной Калмыкии. О своих достижениях она рассказала Татьяне Шолоховой.

В каждый свой ролик девушка вкладывает душу. Свой авторский канал в YouTube Баина Лиджи-Горяева завела в конце 2017 года, во время учебы в одном из московских ВУЗов. Песни на английском, калмыцком и русском языках под аккомпанемент гитары сразу нашли своих слушателей. Постепенно количество подписчиков росло - их уже более 130 тысяч. Творчество Баины пришлось по душе жителям не только России, но стран ближнего и дальнего Зарубежья. Сама блогер признается, что больше всего ей нравятся лирические композиции разных авторов, но есть в ее репертуаре и песни собственного сочинения.

Любовь к творчеству Баине привили родители, мама - учитель в музыкальной школе поселка Комсомольский и отец – гитарист-любитель. В этом году девушка получила степень магистра по специальности «Международный туризм», но пока решила сделать паузу и плотнее заняться творчеством, создавать авторские композиции. Для этого она приехала в родную Калмыкию. Здесь, признается, даже воздух наполнен музыкой.

У Баины есть также аккаунты и в других популярных соцсетях. Там количество подписчиков чуть меньше, чем на YouTube-канале.

«Серебряная кнопка» положена тем, кто набрал более 100 тысяч подписчиков. А вот, если их миллион – то можно получить «Золотую кнопку». Существует еще и «Бриллиантовая». Так что, для нашей землячки – это стимул для дальнейшего творческого развития. Один серьезный шаг вперед сделан - талант признан пользователями. А это самое главное, говорит Баина.