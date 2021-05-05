Аркадий Манджиев был ведущим музыкантом в культурной жизни республики, развивающим традиции калмыцкой народной музыки в русле современных композиторских тенденций

Им было написано более 100 песен. Произведения композитора исполнялись не только в республике, но и далеко за её пределами. Занимал пост министра культуры республики, а в последние годы возглавлял Калмыцкую государственную филармонию. Слово Элле Хаптахановой.

Сегодня в возрасте 60 лет ушёл из жизни Аркадий Наминович Манджиев, советский и российский композитор, исполнитель песен, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, член Союза композиторов Российской Федерации, президент Международной Ассоциации монгольских композиторов, председатель художественного совета Союза композиторов и композиторов — мелодистов Республики Калмыкия. С 2003 по 2005 годы Манджиев возглавлял министерство культуры Республики. А с 2011 по 2022 год был бессменным директор Калмыцкой государственной филармонии.

Быстротечной оказалась река его жизни. Словно зная это, он торопился успеть сделать как можно больше. Более 100 песен, мюзиклы, симфонии, сюиты, балеты, музыка к спектаклям, создание Международного фестиваля современной музыки монголоязычных народов и сотни друзей по сему миру.Он автор и гимна степной республики, которой всецело принадлежало его сердце. Творческая палитра выпускника Казанской консерватории Аркадия Манджиева разнообразна настолько, что включает в себя, казалось бы, несовместимые стили и жанры. Он блестяще исполнял собственные произведения. А его энергетика двигала и зажигала всё вокруг него.

Родившись в самом сердце Калмыкии, он впитал в себя мудрость народа, его искромётность, талант и широту души. Музыка жила в нём и помогала ему жить, как он хотел, без запретов и границ, помогая другим и любя, щедро даря своё сердце миру и делая других счастливыми.

Его любят и помнят в Дагестане, Башкирии, Мордовии, Америке…

Стремительно, ярко, плодотворно, талантливо. Так жил и творил наш Аркадий Манжиев.

Прощание с маэстро пройдет 18 мая, в Калмгосфилармонии, в 10 часов.