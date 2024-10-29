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31 октября, 08:23
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Аминат - СВОя медсестра из Зултургана

Аминат - СВОя медсестра из Зултургана

Активисты Движения первых Зултурганской средней школы провели благотворительную ярмарку "СВОя медсестра". Это мероприятие они организовали в поддержку выпускницы школы Аминат Зубаировой, находящейся в зоне СВО.

Она родилась в Калмыкии. Училась в Зултурганской средней школе. Поступила в Калмыцкий медицинской колледж имени Тамары Хахлыновой.

После окончания колледжа работала в республиканской больнице в отделении «Нейрохирургия», а затем с группой медиков из Калмыкии поехала в московский многопрофильный клинический центр «Комунарка».

В 2023 году Аминат по зову сердца отправилась в зону специальной военной операции. В декабре прошлого года приказом министерства обороны РФ была награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.

В школе гордятся своей выпускницей и не теряют связи с ней.

Фото: Зултурганская средняя общеобразовательная школа

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