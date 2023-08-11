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24 августа, 12:46
Новости

Активисты регионального Народного фронта обратились в администрацию Элисты с просьбой освободить от сорных трав общественные пространства

Активисты регионального Народного фронта обратились в администрацию Элисты с просьбой освободить от сорных трав общественные пространства

Активисты регионального Народного фронта обратились в администрацию Элисты с просьбой освободить от сорных трав общественные пространства рядом с дворами многоэтажек, либо обязать сделать это управляющие компании

Речь идет о домах по улице Клыкова от номера 128 до 140 - го. Вот, что сообщила одна из жительниц этого района. «Жители города утопают в зарослях лебеды в 40 – ка градусную жару», такое сообщение размещено в телеграмканале местных фронтовиков.

«Их высота порой достигает 2 – х метров. Рядом играют дети. Тревогу у местных жителей вызывает также возможное наличие в траве клещей или других насекомых", говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта Баатр Мергульчиев.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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