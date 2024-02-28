Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и в инспекцию госжилнадзора с просьбой защитить интересы жителей многоэтажки в Элисте

Жалоба поступила от жильцов 4 дома в 7 микрорайоне о неисправных лифтах, которые не могут починить уже несколько месяцев.

Совсем недавно им поменяли старые, проработавшие более 20 лет под»емники, на новые. Но они, не проработав и года, пришли в негодность. Во всех 3 подъездах корпуса лифты не работают уже от 2 до 8 месяцев.

Тяжелее всего приходится жильцам верхних этажей девятиэтажки.

> Обращения жителей в различные инстанции не принесли успеха. Отчаявшихся либо просят обратиться в другую инстанцию, либо «кормят завтраками». А ведь ответственность за исправность лифтов должна нести управляющая компания, которая ее никак на себя не берет. Теперь ее возложат на УК надзорные органы.

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