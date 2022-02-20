Активисты ОНФ Калмыкии обратились в прокуратуру по факту вырубки здоровых деревьев в Элисте

В ходе мониторинга реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» десятки вырубленных деревьев общественники обнаружили в парке «Молодежный».

В прошлом году за обновление этой территории проголосовало большинство элистинцев. Как выяснили активисты, здоровые деревья были уничтожены во время проведения работ по благоустройству.

Точку в этом вопросе поставит Прокуратура республики.