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26 октября, 08:53
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Активисты Народного фронта выступили с инициативой в интересах жителей микрорайона Молодежный Элисты

Активисты Народного фронта выступили с инициативой в интересах жителей микрорайона Молодежный Элисты

В прошлом году они уже поднимали проблему отсутствия обустроенной остановки на пути следования 5 - го пассажирского маршрута.

Однако в ответ на обращение фронтовиков из администрации города был получен отрицательный ответ: рядом находится конечная остановка пятерки.

После ремонта автодороги по улице Витражной, считают активисты ОНФ, обустройство автобусного кармана вновь приобрело актуальность. Особенно в преддверии осенней слякоти и зимней гололедицы.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

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