А в лучевом отделении республиканской больницы им. Жемчуева продолжают установку МРТ-аппарата

Он приобретен по поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова. По данным пресс-службы регионального правительства, специалисты приступили к пуско-наладочным работам. Предварительно был проведен ремонт помещения, приведены в соответствие инженерные коммуникации. Аппарат магнитно-резонансной томографии принадлежит к последнему поколению медицинского оборудования.

Его преимущество в максимальной производительности и оптимизации рабочего процесса.