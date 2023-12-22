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25 декабря, 14:09
НовостиЗдравоохранение

А в лучевом отделении республиканской больницы им. Жемчуева продолжают установку МРТ-аппарата

А в лучевом отделении республиканской больницы им. Жемчуева продолжают установку МРТ-аппарата

Он приобретен по поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова. По данным пресс-службы регионального правительства, специалисты приступили к пуско-наладочным работам. Предварительно был проведен ремонт помещения, приведены в соответствие инженерные коммуникации. Аппарат магнитно-резонансной томографии принадлежит к последнему поколению медицинского оборудования.

Его преимущество в максимальной производительности и оптимизации рабочего процесса.

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