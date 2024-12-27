67% жителей Калмыкии поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России.

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане из Калмыкии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 67% экономически активных горожан.

Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (72%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (66%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (15%).

Опрос был проведен с 26 декабря 2024 по 9 января 2025 года. Количество респондентов не указывается.