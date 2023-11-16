6 из 10 жителей Калмыкии в новом году ждут повышения зарплаты

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. Об увеличении прибыли чаще говорили мужчины, нежели женщины. 60% населения ждут повышения зарплаты, 39% — стабильной работы компании, 24% в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи.

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Опрос был проведен с 4 по 20 ноября, количество респондентов не указано.