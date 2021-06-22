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15 июля, 13:56
НовостиОбществоЗдравоохранение

414 человек обратилось в больницы с укусами клещей

414 человек обратилось в больницы с укусами клещей

Из них 187 – это дети до 14 лет. Лабораторно подтверждены пять случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Сейчас один пострадавший находится в стационаре под пристальным наблюдением врачей, остальные выписаны. Большинство укусов отмечены в Элисте.

  Напомним,  специфического лечения от клещевого энцефалита нет. Потому специалисты регионального Управления Роспотребнадзора  рекомендуют воздержаться от прогулок в парках и пикников на природе.

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