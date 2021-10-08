36,4 процентов населения республики прияли участие во Всероссийской переписи, сообщает Калмыкиястат

Треть из них – заполнили анкету через сайт «Госуслуги». Напомним, кампания стартовала 15 октября. Впервые – опросный лист можно заполнить дистанционно и получить код, который нужно предъявить переписчику. Потому что он все равно будет обходить адреса. Однако, в этом случае, не нужно тратить время и отвечать на вопросы. Данные с кода сразу же попадают в базу данных. В республике работают 76 участков. Во всех соблюдены меры безопасности. Полученная информация может лечь в основу большого количества решений – от разработки федеральных программ и проектов до принятия решений о строительстве отдельных объектов, таких, как школы, больницы или детские сады, напоминают в Росстате. Всего по стране 44 процента жителей приняли участие в переписи.