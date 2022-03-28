29 апреля врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

Обратиться к специалистам смогут пациенты, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи травматолога, эндокринолога и кардиолога. Заведующий травматологическим отделением Олег Болдырев будет отбирать пациентов для замены колленных и тазобедренных суставов на бесплатные операции. Это уже второй выезд в данный посёлок за месяц. Ранее консультации провели другие специалисты.