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25 апреля, 13:53
НовостиЗдравоохранение

29 апреля врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

29 апреля врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

Обратиться к специалистам смогут пациенты, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи травматолога, эндокринолога и кардиолога. Заведующий травматологическим отделением Олег Болдырев будет отбирать пациентов для замены колленных и тазобедренных суставов на бесплатные операции. Это уже второй выезд в данный посёлок за месяц. Ранее консультации провели другие специалисты.

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