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12 мая, 13:17
Новости

20 мая состоится городской конкурс исполнителей народной песни - «Таңhчин седкл» «Душа народа»

20 мая состоится городской конкурс исполнителей народной песни - «Таңhчин седкл» «Душа народа»

В нем могут принять участие солисты, самодеятельные исполнители народной песни, студенты ССУЗов и ВУЗов, авторы, представляющие авторские произведения, посвященные теме любви к родному краю. Допускается использование видео-презентации, фото-слайдов. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной категории награждаются денежными премиями. Заявку на участие в необходимо подать до 17 мая.

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