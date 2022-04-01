20 мая состоится городской конкурс исполнителей народной песни - «Таңhчин седкл» «Душа народа»

В нем могут принять участие солисты, самодеятельные исполнители народной песни, студенты ССУЗов и ВУЗов, авторы, представляющие авторские произведения, посвященные теме любви к родному краю. Допускается использование видео-презентации, фото-слайдов. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной категории награждаются денежными премиями. Заявку на участие в необходимо подать до 17 мая.