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17 февраля, 12:24
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2 марта стартует Всероссийская выставка-ярмарка «Ладья»

2 марта стартует Всероссийская выставка-ярмарка «Ладья»

В ней могут принять участие предприниматели, мастера народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности Калмыкии.

Выставка пройдет со 2 по 6 марта в Москве. Это творческая лаборатория и авторитетная профессиональная площадка, где гости мероприятия могут увидеть палитру народных художественных промыслов России, а предприниматели, помимо демонстрации своих лучших товаров, могут вступить в конструктивный диалог с целью выработать эффективные меры по развитию отрасли. А также наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнёров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес.

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