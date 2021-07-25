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16 августа, 12:31
НовостиМолодёжная политика

18 августа - последний день регистрации на фестиваль "Таврида. Арт" в Крыму

18 августа - последний день регистрации на фестиваль "Таврида. Арт" в Крыму

Это самая большая площадка России, которая входит в национальный проект "Образование". Она создана для самореализации молодых деятелей культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет. Местом проведения выбрана Капсельская бухта. Здесь участники смогут не только набраться вдохновения у черноморского побережья, но и встретиться с лидерами креативных индустрий из разных сфер, воочию увидеть выступления певцов-кумиров, а также принять участие в модном показе одежды молодых российских дизайнеров, ярмарке молодых авторов, мюзикле на холмах и более чем в 100 разноформатных событиях.

Заявка и участие принимаются бесплатно. Чтобы воспользоваться возможностью нужно зарегистрироваться на сайте https://tavrida.art до 23:59 18 августа.

 

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