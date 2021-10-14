11 тысяч рублей - такой прожиточный минимум предлагается установить в Калмыкии в 2022 году

А именно 11 тысяч 114 рублей. Пенсионерам определят сумму в 9 558 рублей, а на детей он составит 11 199. Соответствующий законопроект обсудили сегодня на заседании комитета по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, социальной защите и спорту Народного Хурала.

Его представят на рассмотрение на сессии, которая состоится уже завтра. Поправки в региональный закон будут внесены с учетом изменений в Федеральном законодательстве. Так, теперь величина прожиточного минимума будет меняться не ежеквартально, а ежегодно, до 15 сентября. Также при ее расчёте больше не учитывается стоимость так называемой потребительской корзины.

Также на заседании комитета был рассмотрен проект закона о внесении изменений в порядок предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения. Так, при госпитализации предлагается обеспечить обязательное сопровождение подопечных соцучреждений.

А что касается ежемесячной выплаты лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, то комитет планирует обратиться к федеральному министру труда и социальной политики с предложением установить их также и для работающих граждан, независимо от их доходов.