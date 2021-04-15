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14 мая, 17:36
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100-летний юбилей в эти дни отмечает Национальный музей имени Пальмова

 В рамках празднования уже традиционно сотрудниками организована выставка «День дарителя». В этот день благодарят за тех, кто вносит вклад в комплектование фондов. Развернута экспозиция, на которой представлены не только последние поступления, но и наиболее значимые подарки прошлых лет, которые были переданы в безвозмездное и бессрочное хранение. Большой интерес представляют фронтовые письма, документы и фотографии по депортации калмыцкого народа. Всего за четыре юбилейных месяца в музее прошло свыше 40 мероприятий, в которых приняли участие более четырех тысяч человек.

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