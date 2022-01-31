10-летие со дня выпуска Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина – отметят сегодня в Национальном театре им. Баатра Басангова

В капустнике примут участники артисты – «щепкенцы». Первый их выход на театральных подмостках Элисты состоялось 11 лет назад. Тогда они представителям зрителям спектакль «Кьоджинские перепалки» итальянского драматурга Карло Гольдони. Дипломная работа студийцев была воспринята на «ура».

Среди приглашенных бывшие студийцы знаменитой «Щепки» - главный режиссер Республиканского театра кукол «Джангар2 - Алексей Сарангов, педагог Юлия Муджикова, актер Московского театра «Содружество актеров Таганки» Байн Бовальдинов.