Со вступлением весны начинается сезон активности клещей - переносчиков различных инфекций, в том числе опасного для человека энцефалита

Особенно подвержены риску дачники, охотники, рыболовы и те, кто часто проводят время на природе. Об этом сообщает Минздрав Калмыкии. Для обеспечения своей безопасности всегда следует помнить об основных мерах предосторожности.



На природу нужно надевать светлую однотонную одежду, которая полностью покрывает тело, используйте защитные спреи для тела, периодически осматривайте себя и свои вещи.