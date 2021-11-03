10 декабря, 10:44
10 декабря - Международный день прав животных
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В Калмыкии, к примеру, в преддверии холодов провели кампанию по вакцинации диких животных от бешенства, для этих целей в регион поступило более 20 тысяч доз препарата.
А для решения проблемы бродячих собак и кошек в Элисте будет построен специальный приют. Известно, что объект будет рассчитан на 300 мест. Сегодня вы можете угостить бездомных четвероногих.
А для обладателей домашних питомцев – это еще один повод порадовать своего любимца, устроить ему праздник.