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12 февраля, 11:31
Новости

Электроснабжение в северных районах Калмыкии частично восстановлено.

По данным на вечер воскресенья свет появился в домах жителей поселков Аршань-Зельмень и Кировский Сарпинского района и Цаган Аман Юстинского района. Частично возобновлено в селе Садовое Сарпинского района и райцентре Кетченеровского района. «Неблагоприятные погодные условия сохраняются. Калмыцкие энергетики работают в непростых условиях. В степном бездорожье после дождей вязнет спецтехника, затруднен проезд к поваленным под тяжестью заледеневших проводов опорам ЛЭП», — сообщили в МинЖКХ республики. Аварийно-восстановительные работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.
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