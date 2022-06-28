7 февраля, 09:57
Детская музыкальная школа имени Сангаджи-Гари Дорджина отметила 85-летний юбилей
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Для гостей творческого мероприятия преподаватели и учащиеся исполнили инструментальные и вокальные номера. Отмечу, это первое учреждение в республике, заложившее фундамент профессионального музыкального образования. Сегодня школа – это почти 500 учеников, 35 педагогов, более 3 тысяч выпускников, многие из них стали профессиональными музыкантами.
Для гостей творческого мероприятия преподаватели и учащиеся исполнили инструментальные и вокальные номера. Отмечу, это первое учреждение в республике, заложившее фундамент профессионального музыкального образования. Сегодня школа – это почти 500 учеников, 35 педагогов, более 3 тысяч выпускников, многие из них стали профессиональными музыкантами.
За многолетний добросовестный труд почётной грамотой Элистинского Городского Собрания были награждены педагоги школы: Ирина Цакирова и Инна Энеева.
Фото: gorod-elista.ru
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