Детская музыкальная школа имени Сангаджи-Гари Дорджина отметила 85-летний юбилей

Для гостей творческого мероприятия преподаватели и учащиеся исполнили инструментальные и вокальные номера. Отмечу, это первое учреждение в республике, заложившее фундамент профессионального музыкального образования. Сегодня школа – это почти 500 учеников, 35 педагогов, более 3 тысяч выпускников, многие из них стали профессиональными музыкантами.



За многолетний добросовестный труд почётной грамотой Элистинского Городского Собрания были награждены педагоги школы: Ирина Цакирова и Инна Энеева.



Фото: gorod-elista.ru