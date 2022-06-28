7 февраля, 10:17
Сборная Калмыкии – бронзовый призер всероссийских соревнований по панкратиону
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Тамерлан Набиев провёл 3 боя и во всех одержал победу выполнил норматив «Мастера спорта». Магомед-Расул Зубаиров, Олег Манджиев, Александр Нюдюльчиев – завоевали на состязаниях золотую медаль. Алдар Бадмаев и Наран Довдонов – заняли 3 места.
Тамерлан Набиев провёл 3 боя и во всех одержал победу выполнил норматив «Мастера спорта». Магомед-Расул Зубаиров, Олег Манджиев, Александр Нюдюльчиев – завоевали на состязаниях золотую медаль. Алдар Бадмаев и Наран Довдонов – заняли 3 места.
Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств.
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