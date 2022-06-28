9 ноября, 18:08
 13 °C
98,41
91,93
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 ноября, 14:33

Более 90 семей Калмыкии в этом году направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Более 90 семей Калмыкии в этом году направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.
При этом граждане могут не только приобрести готовое жилье, но и построить собственный дом. И, как отмечает специалист регионального отделения Соцфонда Людмила Сариева, «пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства маткапитала не получится, так как это не предполагает улучшения жилищных условий семьи.

Кроме того, если строительство запланировано на дачном участке, то дом должен быть обязательно жилым, то есть, предназначен для постоянного проживания».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 16:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 15:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 14:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 13:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 17:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 16:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 16:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 15:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 14:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия