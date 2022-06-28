Более 90 семей Калмыкии в этом году направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.

При этом граждане могут не только приобрести готовое жилье, но и построить собственный дом. И, как отмечает специалист регионального отделения Соцфонда Людмила Сариева, «пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства маткапитала не получится, так как это не предполагает улучшения жилищных условий семьи.

Кроме того, если строительство запланировано на дачном участке, то дом должен быть обязательно жилым, то есть, предназначен для постоянного проживания».