9 ноября, 14:33
Более 90 семей Калмыкии в этом году направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.
При этом граждане могут не только приобрести готовое жилье, но и построить собственный дом. И, как отмечает специалист регионального отделения Соцфонда Людмила Сариева, «пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства маткапитала не получится, так как это не предполагает улучшения жилищных условий семьи.Читайте наши новости в Одноклассниках!
Кроме того, если строительство запланировано на дачном участке, то дом должен быть обязательно жилым, то есть, предназначен для постоянного проживания».
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