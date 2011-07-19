23-го апреля состоится конкурс чтецов «Открытый микрофон Кугультинова»

Принять участие в нем может любой желающий. Участники должны продекламировать только одно произведение на калмыцком или на русском языке. Жюри определит три победителя, которых наградят ценными призами.

Заявку на участие необходимо отправить на электронную почту Национальной библиотеки до 20 апреля включительно. Дополнительная регистрация будет продолжена на месте проведения Конкурса – у памятника Давида Никитича.