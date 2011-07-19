16 и 30 апреля в рамках Фестиваля Тюльпанов в Парке Победы пройдет «Теегин fest»

Это площадка для самых активных, смелых, веселых и талантливых ребят. Мероприятие организовывается с целью обеспечения молодежного досуга, неформального общения и творческой самореализации.

Для того, чтобы принять участие в фотовыставке «Калмыкия в фотографиях», которая будет проходить в эти же дни, необходимо подать заявку до 15 апреля. Все подробности на сайте профильного ведомства.