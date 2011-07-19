Завтра в Калмыкии стартует Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства в 2023 году

Новые общественные территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» появятся во всех трех городах, селах – Малые Дербеты, Приютное, Садовое, Обильное, Яшалта, Эсто-Алтай, поселках Большой Царын, Шарнут и Яшкуль. В последнем будет благоустроен Парк Победы, он станет местом проведения культурно-массовых мероприятий. Голосование продлится до 30 мая