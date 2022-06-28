В этом году в Элисте отремонтируют 7 школ

Это первый капитальный ремонт за все время их существования. Напомню, что такое же количество образовательных учреждений было обновлено и в 2022-м. Строителям предстоит заменить кровли, двери, окна, полы и инженерные коммуникации.



Реализация масштабной программы, подразумевает не только ремонтные работы. Там, где это требуется, заменят и оборудование. При этом, школы, в которых начался ремонт, были отобраны в зависимости от степени их аварийности.



Фото: gorod-elista.ru