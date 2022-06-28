Сегодня артисты прославенного ансамбля "Тюльпан" соберутся на репетиции

К празднику весны – Цаган Сар коллектив готовит жителям Калмыкии большой концерт. В программе первого отделения артисты балета, музыканты и вокалисты представят зрителям музыкально-хореографический спектакль "Тууҗ". В нем ярко представлена картина прошлых дней - история калмыцкой степи, ее загадки, легенды и сказания. Во втором - полюбившиеся публике номера из "Золотого фонда".



Праздничный концерт состоится на сцене Национального драматического театра имени Баатра Басангова 22 февраля.