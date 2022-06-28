10 ноября, 15:12
В Элисте в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН состоялся Большой круг калмыцкого казачества.
В мероприятии приняли участие представители администрации Главы Калмыкии, органов исполнительной власти и казаки. Речь на встрече шла о консолидации казачества, военно-патриотическом воспитании молодежи, развитии системы казачьего образования.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Также состоялись выборы делегатов на 29-й отчетный войсковой круг, который состоится в Новочеркасске 25 ноября.
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