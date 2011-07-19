Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Прием проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России в филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей. Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализации социальных гарантий.

Другие новости по теме