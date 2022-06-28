10 ноября, 15:10
Сегодня столичная школа номер 3 имени Героя Социалистического Труда Надежды Сергиенко отмечает своё 65-летие.
Первым директором одного из старейших учебных заведений Элисты в далеком 1958 году стал участник Великой Отечественной войны, народный писатель Калмыкии Анджа Тачиев.Читайте наши новости в Одноклассниках!
Его дело продолжили Надежда Сергиенко, Валентина Полтавская, Нина Малиева, Вера Трофименко, Светлана Кукаева. Сейчас дружный педагогический коллектив возглавляет директор Александр Ким.
Поздравить большую школьную семью с юбилеем сегодня пришли учащиеся и учителя, выпускники разных лет и представители профильного ведомства.
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