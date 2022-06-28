Сегодня столичная школа номер 3 имени Героя Социалистического Труда Надежды Сергиенко отмечает своё 65-летие.

Первым директором одного из старейших учебных заведений Элисты в далеком 1958 году стал участник Великой Отечественной войны, народный писатель Калмыкии Анджа Тачиев.

Его дело продолжили Надежда Сергиенко, Валентина Полтавская, Нина Малиева, Вера Трофименко, Светлана Кукаева. Сейчас дружный педагогический коллектив возглавляет директор Александр Ким.

Поздравить большую школьную семью с юбилеем сегодня пришли учащиеся и учителя, выпускники разных лет и представители профильного ведомства.