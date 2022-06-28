Работа над ошибками – вновь на двойку.

Сегодня руководитель регионального Исполкома Народного фронта Баатр Мергульчиев выехал с нашей съемочной группой на участки дорог по улицам Сухэ – Батора, 28 армии, Джангара и Чонкушова, где еще летом прошлого года были начаты ремонтные работы.

Еще тогда в ходе мониторинга, по словам Мергульчиева, указывались на недостатки, о которых были сообщены администрации Элисты.

Как стало известно, накануне Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов провел на улице Сухэ – Батора выездное совещание.

В своём телеграмканале Тепшинов сообщает: «подрядчиком, если так можно назвать, ведется гарантийный ремонт за счет собственных средств. Качество работ - не выдерживает никакой критики. Поэтому пока дорога не станет соответствовать нормативному состоянию, она принята не будет», заключил он.