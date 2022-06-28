Ветераны СВО из Калмыкии смогут освоить цифровую профессию.

Сообщил сегодня на брифинге министр цифрового развития Алексей Этеев. Дело в том, что степной регион вошёл в число 10 пилотных, где будет реализовываться проект «Профессия цифра». По словам Этеева, это позволит решать не только вопросы социальной адаптации и освоения демобилизованными ветеранами СВО востребованных ИТ-специальностей, но и кадрового пополнения. С учетом современных реалий специалисты с цифровой подготовкой необходимы.

И как рассказал журналистам руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Очир Халгаев, на сегодня подано 18 заявлений. Среди тех, кто пожелал пройти обучение уже в этом году – не только ветераны, принимавшие участие в специальных военных операциях, но и члены семей погибших.

Образовательные программы рассчитаны на 72 часа. По окончании обучения, получив свидетельства о повышении квалификации, ветераны смогут рассчитывать на содействие региональных координаторов в трудоустройстве.