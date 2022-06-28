Полицейские Калмыкии – победители соревнований по шахматам

В турнире принимали участие представители федеральных органов исполнительной власти. Состязание на логику проводили по швейцарской системе в 9 туров, а победителей определяли по наибольшему суммарному числу очков.



В общекомандном зачете первое место заняла команда МВД республики. Лейтенанты юстиции Луиза Алиева, Байр Нусхинов, Айса Петруева стали лучшими из лучших в «гимнастике ума». Серебряным призером признана команда управления налоговой службы. Бронзу завоевали сотрудники регионального МЧС. Им вручили памятные кубки, медали, спортивные дипломы и грамоты.