Сегодня в Элисте состоялось праздничное мероприятие "В кругу друзей", посвященное 10-летию проекта «Старшее поколение».

В нём приняли участие жильцы Целинного и Элистинского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также получатели услуг Республиканского комплексного центра соцобслуживания населения.

Напомню, федеральный партпроект «Старшее поколение» реализуется не первый год. В его рамках было построено новое здание для Целинного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

На базе комплексных центров организованы и проводятся занятия спортом для граждан пожилого возраста, действуют творческие кружки и клубы по интересам.