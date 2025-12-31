️521 семья Калмыкии в прошлом году использовала региональный материнский (семейный) капитал

Выплата средств в размере 49,7 млн рублей осуществлялась из республиканского бюджета. Большая часть семей, а их 322, потратила деньги на проведение ремонта или строительства жилья. Еще 69 матерей или супружеских пар — на улучшение жилищных условий. Остальные распорядились семейным капиталом (по убыванию) на лечение детей и на их образование.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия