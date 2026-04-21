В Госдуме предложили создать список «белых VPN».

Автор инициативы направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди идей — создать перечень разрешённых VPN-протоколов, что, по замыслу, поможет бизнесу и разработчикам, но сохранит безопасность. Также предлагается не ограничивать мобильный интернет для пользователей с подтверждённым аккаунтом на «Госуслугах» (их номера автоматически включат в «белый список») и обеспечить аккредитованным IT-компаниям легальный доступ к зарубежным инструментам разработки. Вместо массовых блокировок автор предлагает перейти к точечному регулированию и «умному» замедлению трафика.