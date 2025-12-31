Сегодня впервые в стране отмечают День артиста.

Дата, учреждённая в 2025 году, приурочена ко дню рождения народного артиста СССР, великого реформатора сцены Константина Станиславского. Праздник объединяет всех, кто служит искусству – от музыкантов до актёров цирка, чья деятельность направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России. И, так совпало, что Республиканский русский театр драмы и комедии отмечает свой 35-летний юбилей. В честь этого события труппа представляет капустник – особенный жанр, в котором искромётный юмор встречается с самоиронией. А художественный руководитель Алексей Сарангов, возглавивший недавно коллектив, уже определил ряд важных проектов в новом году.

