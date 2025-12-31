"Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам".

Она также отметила, что сегодня из Европы звучит "чудовищная ложь" о том, будто бы Россия за столетие напала на 19 стран, тогда как ни одно европейское государство не нападало на РФ.

"Хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность - нет оправдания этой гнусной лжи".