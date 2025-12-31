18 января, 22:54
 -18 °C
90,54
77,83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 января, 17:29
НовостиСобытие

Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда.

"Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам".

Она также отметила, что сегодня из Европы звучит "чудовищная ложь" о том, будто бы Россия за столетие напала на 19 стран, тогда как ни одно европейское государство не нападало на РФ.

"Хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность - нет оправдания этой гнусной лжи".

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия