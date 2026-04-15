В Юстинском районе задержан мужчина, выращивавший коноплю в домашней теплице.

Сотрудники наркоконтроля и полиции, при силовой поддержке Росгвардии, обнаружили в хозяйственной постройке частного домовладения 44-летнего местного жителя 43 горшка с кустами конопли, а также предметы для культивирования и изготовления наркотиков. Общая масса изъятых растений превысила 911 граммов. Задержанный признался, что приобрёл через интернет семена, горшки, удобрения, освещение, вентиляцию и приборы для измерения влажности. Возбуждены уголовные дела.

