️С директора учреждения и его родственников взыскали деньги за договоры, заключённые с нарушением антикоррупционного законодательства.
Прокуратура Октябрьского района установила, что при капремонте школы искусств директор учреждения заключил договоры с отцом и братом на доставку стройматериалов на общую сумму 33 тысячи рублей. Это нарушило требования о противодействии коррупции. После представления прокурора директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Суд удовлетворил иск о признании сделок недействительными и взыскал с родственников полученные по ним деньги.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия