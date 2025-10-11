12 ноября, 13:42
12 ноября, 09:31
НовостиСобытие

В Яшалтинском районе полицейские раскрыли кражу имущества, совершенную семейной парой.﻿

В дежурную часть поступило сообщение о краже морозильника-ларя стоимостью около 15 000 рублей из хозяйственной постройки животноводческой стоянки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе расследования установлено, что к преступлению причастны супруги, которые знали о том, что дом пустует. Приехав на автомобиле, они проникли через окно и похитили морозильник, оставив его у себя для личного пользования.

Оба дали признательные показания. Ведётся проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Фото: МВД Калмыкия

