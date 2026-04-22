️В Октябрьском районе изъяли 1270 пачек немаркированного табака.

Участковый остановил автомобиль, в котором находились жители Волгоградской области. В багажнике обнаружили 9 коробок с продукцией без акцизных и специальных марок. Пассажирка пояснила, что купила контрафакт для дальнейшей продажи. Женщина также пыталась дать полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности. Материалы переданы в следственные органы. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

Фото: МВД Калмыкии