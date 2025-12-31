️18-летний житель Элисты обвиняется в нескольких преступлениях против несовершеннолетних.

Следствием установлено, что в декабре 2024 года он возле школы потребовал у подростка деньги, а когда тот отказался — под угрозами забрал у него дорогой мобильный телефон.

В марте 2025 года во время конфликта на улице обвиняемый избил другого несовершеннолетнего, ударив его стеклянной бутылкой, из-за чего тот получил лёгкие телесные повреждения. В июне 2025 года он снова угрожал подростку применением насилия и открыто похитил у него деньги.

Следствие завершено, доказательства собраны. Молодой человек частично признал свою вину, уголовное дело направлено в суд. Суд решит вопрос о его ответственности.

Фото и видео: Следком Калмыкии