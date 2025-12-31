18 января, 14:17
18 января, 09:05
НовостиСобытие

В Казанском кафедральном соборе и Храме Софии Премудрости Божией состоялось богослужение и освящение воды.

Также службы прошли в молельных домах и храмах в районах. На территории республики организованы четыре открытые площадки для купания: в Яшалтинском, Лаганском, Сарпинском и Приютненском РМО. Безопасность будут контролировать полиция, спасатели и медики. Напомним, в ледяную воду окунаться можно только в специально оборудованных местах. Считается, что вода в эту ночь обладает удивительными свойствами — очищает душу, укрепляет здоровье.

В связи с проведением православного праздника будет временно ограничено движение транспортных средств до полудня 19 января по улице Радонежского и переулку Родниковый.

