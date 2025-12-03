4 декабря, 18:33
4 декабря, 14:53
НовостиСобытие

Стоматологи из Калмыкии повысили квалификацию в Волгограде.

Врач-ортодонт Айса Берикова и зубной техник Церен Горяев из Республиканской стоматологической поликлиники прошли обучение на семинаре в Волгограде. Программа повышения квалификации была посвящена современным функциональным аппаратам для комплексной реабилитации детей и подростков с патологиями прикуса.

Семинар провела известный специалист Елена Рудась. Участники изучили инновационные методики, позволяющие не только выравнивать зубные ряды, но и корректировать рост челюстей и мышечный баланс, что особенно важно для лечения в детском возрасте.

Обучение направлено на внедрение современных технологий в практику стоматологической помощи республики.

Фото: Минздрав Калмыкии

