Стоматологи из Калмыкии повысили квалификацию в Волгограде.

Врач-ортодонт Айса Берикова и зубной техник Церен Горяев из Республиканской стоматологической поликлиники прошли обучение на семинаре в Волгограде. Программа повышения квалификации была посвящена современным функциональным аппаратам для комплексной реабилитации детей и подростков с патологиями прикуса.

Семинар провела известный специалист Елена Рудась. Участники изучили инновационные методики, позволяющие не только выравнивать зубные ряды, но и корректировать рост челюстей и мышечный баланс, что особенно важно для лечения в детском возрасте.

Обучение направлено на внедрение современных технологий в практику стоматологической помощи республики.

Фото: Минздрав Калмыкии