29 ноября, 14:39
29 ноября, 09:26
НовостиСобытие

В заповеднике "Черные земли" обнаружили уникального волчонка в выводке обычной волчьей семьи.

Детеныш, получивший кличку Лопушок, отличается рыжей окраской, большими провислыми ушами и меньшими размерами по сравнению с сородичами.

Специалисты поясняют, что это проявление рецессивных генов домашних собак в популяции волков. По данным профессора А.Н. Кудактина, на Юге России практически не осталось чистокровных волков — все они несут гены домашних собак после периода крайне низкой численности популяции.

Лопушок активно играет с другими волчатами, что зафиксировали фотоловушки, установленные недалеко от логова. Ученые планируют отслеживать его дальнейшую судьбу, поскольку такие особи становятся естественными маркерами стаи и помогают изучать пространственное распределение животных.

Видео: Заповедник "Черные земли"

